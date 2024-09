Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee: Glücksrezept? Sie ist seine Chefin!

Doch dahinter steckt viel mehr: Ihre Beziehung ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Kommunikation und dem stetigen Wunsch, miteinander zu wachsen. "Matthias und ich sprechen sehr viel. Kommunikation ist alles", verrät Ruby, und genau dieses offene Miteinander hat sie über die Jahre als Paar so stark gemacht.

Dabei musste das Duo erst lernen, mit ihren Unterschieden umzugehen – und das, so Matthias, "tun wir übrigens immer – das ist nicht an einer bestimmten Bewährungsprobe festzumachen." Denn so harmonisch, wie es jetzt scheint, war es nicht immer. "Ruby ist ein Freigeist. Sie kommt aus einer ganz anderen Welt als ich", erklärt Matthias. Diese Gegensätze, die sie am Anfang oft herausforderten, haben beide letztlich näher zusammengebracht. "Und ich liebe sie einfach, so wie sie ist: cool, gelassen und liebevoll!"

Auch Ruby schwärmt: "Matthias ist sehr aufmerksam und umsichtig. Ich denke, am meisten schätze ich unsere langen und tiefgründigen Gespräche. Und ich liebe, liebe, liebe seinen Humor!"

Ob in Berlin oder Los Angeles – Ruby und Matthias sind ein eingeschworenes Team. Auf dem roten Teppich wirken sie stets harmonisch, doch im Alltag ist klar: "Die Chefin hat gesprochen", gibt Matthias lachend zu. Ihr Gleichgewicht aus Gegensätzen scheint das perfekte Glücksrezept zu sein. Und für Matthias gilt: Happy wife, happy life!