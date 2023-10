Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee: Paartherapie! Wie steht es wirklich um ihre Liebe?

In einem Interview mit der "Vogue" verrät die 27-Jährige, wie es tatsächlich um ihre Beziehung mit Matthias Schweighöfer steht. "Wir machen seit Jahren jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie", verrät die Schauspielerin. Das machen sie allerdings eher als eine Art Prävention: "Wir merkten schnell, dass wir lange zusammenbleiben wollen, und haben daher früh angefangen, daran zu arbeiten, um noch mehr zusammenzuwachsen", erklärt Ruby. Das helfe nicht nur ihnen als Paar, sondern bringt auch für beide individuell Vorteile mit sich. So sei Ruby früher "übertrieben emotional" gewesen und kann nun durch die Therapie besser damit umgehen.

Matthias Schweighöfer ergänzt: "Ich habe gelernt, besser zu kommunizieren und mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen." Und erklärt weiter: "Ich bin jemand, der beruflich gern führt. Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft. Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht."