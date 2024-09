Maurice Dziwak: "Wir sind schwanger!" Der "Sommerhaus"-Star wird Vater

Maurice und seine Freundin erwarten ihr erstes Baby! "Es gibt Momente im Leben, die so kostbar, so unbeschreiblich schön sind, dass Worte kaum ausreichen, um sie zu fassen. Heute dürfen wir ein solches Wunder mit euch teilen. Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird. Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten", schreiben die beiden werdenden Eltern zu einem Foto, auf dem Maurice den kleinen Babybauch seiner Liebsten küsst. "Es ist das größte Glück, das wir je erfahren durften, ein Geschenk, das größer ist als jede Vorstellung. Jeden Tag spüren wir es mehr, dieses kleine Wunder, das uns still und leise zeigt, wie groß Liebe wirklich sein kann."