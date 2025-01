Maurice Dziwak - Sie wollen den Löwen bloßstellen!

Zugegeben, im Laufe seiner Karriere hat Maurice Dziwak (26) nicht unbedingt durch seine Intelligenz für Schlagzeilen gesorgt. Es war viel mehr sein Macho-Gehabe und die lustigen, manchmal etwas wirren Sprüche. Doch als jetzt im Dschungelcamp sein Allgemeinwissen und damit seine Intelligenz hinterfragt wird, trifft das Thema einen wunden Punkt! Denn schon in der Vergangenheit hat Maurice unter dem Thema gelitten.

Maurice Dziwak: "Du stellst mich hier wie so einen kleinen, dummen Jungen dar!"

Jürgen Hingsen (67) nimmt den 26-Jährigen in die Mangel. Er ist erstaunt darüber, dass Maurice Salvador Dalí nicht kennt. "Für mich ist das Pflicht, das ist Allgemeinwissen. Das musst du doch wissen! Du musst wissen, wer Thomas Mann war, wer Kleist war." Dann will Jürgen wissen, ob Maurice Abitur habe, was dieser bejaht. Schon fängt Jürgen an ihn zu belehren!

Die Reaktion von Maurice: "Allgemeinwissen ist nicht meins!" Zu viel für den ehemaligen Sportler! "Bei aller Liebe. Der soll noch mal die Schule machen“, echauffiert der sich. Diese Aussage trifft den 26-Jährigen hart! Er geht auf Gegenangriff: "Ey Jürgen, du stellst mich hier wie so einen kleinen, dummen Jungen dar!"

Die Tränen fließen im Dschungeltelefon

Doch während er noch halbwegs vor Jürgen die Fassung bewahrt, bröckelt die Fassade im Dschungeltelefon. Maurice bricht in Tränen aus, denn das Thema verfolgt ihn schon lange. "Mir ist es einfach nicht leichtgefallen in der Schule. Ich konnte gut auswendig lernen, aber für den Rest musste ich immer viel machen. Klar, ich bin nicht der Schlaueste – habe ich auch nie gesagt. Aber jemanden vor anderen so bloßzustellen, ist nicht so cool", schluchzt er.

Schon früher musste er sich fiese Dinge anhören. "Früher in der Schule haben sie auch immer gesagt: 'Maurice, du bist langweilig, du kannst nix.'" Und der Stachel sitzt offenbar immer noch tief.

Immerhin: Am Ende entschuldigt sich Jürgen bei Maurice. Doch ob die noch was zwischen den beiden retten kann? Wohl eher nicht ...

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Täglich um 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream bei RTL+*.

*Affiliate Link

7 Geheimnisse über Maurice Dziwak gibt es im VIDEO: