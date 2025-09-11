Maurice zurück bei „Love Island VIP“: Überraschende Worte über seine Ex
Maurice ist wieder im TV zu sehen – diesmal bei „Love Island VIP“. Doch bevor die große Suche nach der Liebe startet, spricht der Reality-Star offen über das Ende mit Smilla und verrät, warum er das Format so besonders findet.
Maurice Spada will das „Love Island VIP”-Publikum von sich überzeugen.
© RTLZWEI
Maurice hat längst seinen festen Platz in der deutschen Reality-Szene. Viele kennen ihn noch von „Temptation Island“ oder „Make Love, Fake Love“. Jetzt wagt er den nächsten Schritt: Bei „Love Island VIP“ will er zeigen, wer er wirklich ist und endgültig mit seiner Vergangenheit abschließen.
Trennung von Smilla: „Keine Zukunft mehr“
Privat war Maurice vor seinem Einzug in die Villa alles andere als sorgenfrei. Die Beziehung zu Smilla stand kurz vor dem Aus, als ihn die Anfrage für das Format erreichte. „Tatsächlich war das gerade in der Trennungsphase mit Smilla und mir. Ich habe kurz überlegt, aber mir war schon klar, dass Smilla und ich keine Zukunft mehr haben“, erklärt er im Interview mit TV Movie Online offen. Für ihn sei vieles zur Routine geworden – umso reizvoller schien die Chance, auf der Insel einen Neuanfang zu wagen.
Warum „Love Island VIP“ für Maurice besonders ist
Maurice macht keinen Hehl daraus, dass er mit „Love Island VIP“ ein Format gefunden hat, das besser zu ihm passt als frühere Projekte. „Love Island ist kein Format, in dem man eine Rolle spielen muss“, betont er. Anders als bei „Make Love, Fake Love“ könne er hier einfach er selbst sein – ganz ohne Spielchen. Für den 29-Jährigen war genau das ausschlaggebend, um sich auf das Abenteuer einzulassen. Rückblickend spricht er von einer Erfahrung, die er „nicht missen möchte“.
Glückwünsche an Karina Wagner und Steffen Vogeno
Neben seinen eigenen Erlebnissen hatte Maurice auch liebevolle Worte für alte Bekannte aus der Reality-Welt parat. So gratulierte er Karina Wagner und ihrem Partner Steffen Vogeno zu den Baby-News: „Ja, habe ich mitbekommen. Ich wünsche den beiden ganz viel Glück.“ Karina hatte erst vor Kurzem ihre Schwangerschaft auf Instagram bekanntgegeben und mit Ultraschallbildern ihre Fans überrascht.
Findet Maurice jetzt endlich die große Liebe?
Die große Frage bleibt: Wird Maurice bei „Love Island VIP“ tatsächlich fündig? Klar ist, dass er mit seiner ehrlichen Art jede Menge Gesprächsstoff liefert und vielleicht wartet in der Villa tatsächlich die Frau, mit der er ein neues Kapitel beginnen kann. Für die Zuschauerinnen dürfte es jedenfalls spannend bleiben, ob für Maurice diesmal mehr als nur ein TV-Abenteuer herausspringt.
TV Movie