Maurice zurück bei „Love Island VIP“: Überraschende Worte über seine Ex

Privat war Maurice vor seinem Einzug in die Villa alles andere als sorgenfrei. Die Beziehung zu Smilla stand kurz vor dem Aus, als ihn die Anfrage für das Format erreichte. „Tatsächlich war das gerade in der Trennungsphase mit Smilla und mir. Ich habe kurz überlegt, aber mir war schon klar, dass Smilla und ich keine Zukunft mehr haben“, erklärt er im Interview mit TV Movie Online offen. Für ihn sei vieles zur Routine geworden – umso reizvoller schien die Chance, auf der Insel einen Neuanfang zu wagen.