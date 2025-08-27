Kurz nach Verlobung

Steffen Vogeno und Karina Wagner erwarten ihr erstes Kind – was bislang bekannt ist

Große Freude bei Karina Wagner: Die "Make Love, Fake Love"-Bekanntheit erwartet mit ihrem Verlobten Steffen Vogeno das erste gemeinsame Kind. Auf Instagram teilte das Paar die rührenden Babynews mit Ultraschallbildern.

Eine Collage von Karina und Steffen - Foto: IMAGO / Future Image / ddp/Geisler/Nicole Kubelka

Karina und Steffen werden schon bald Eltern.

Lange hat Karina Wagner nach der großen Liebe gesucht – mal im TV, mal abseits der Kameras. Jetzt ist ihr Glück perfekt: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Steffen Vogeno startet die 29-Jährige in ein ganz neues Kapitel. Denn die beiden Reality-TV-Stars erwarten tatsächlich ihr erstes Baby.

Karina Wagner verkündet ihre Schwangerschaft

Karina und Steffen umarmen sich - in ihrer Hand hält sie ein Ultraschallbild.
Karina und Steffen werden Eltern. © Instagram / Karina Wagner

Auf Instagram ließen Karina und Steffen am 26. August 2025 die Bombe platzen. In einem süßen Video, das offenbar in einer Fotokabine entstanden ist, sieht man die beiden Turteltauben zunächst beim Knutschen. Doch dann folgt der große Moment: Stolz halten sie mehrere Ultraschallbilder in die Kamera. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", schreiben die werdenden Eltern dazu.

Unter dem Beitrag hagelte es sofort Glückwünsche. Ex-Bachelorette Sharon Battiste gratulierte herzlich, auch Zico Banach und Karinas beste Freundin Mimi Gwozdz meldeten sich mit liebevollen Nachrichten. Besonders Mimi konnte ihre Freude kaum zurückhalten: "Ich freue mich ja schon so auf euer Miniwinnie."

So lernten sich die beiden kennen

Der Weg zu diesem Happy End war für Karina nicht immer einfach. Vielen ist sie noch aus der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love" bekannt, in der sie sich im Finale für den vergebenen Maurice entschied und somit ohne Partner und ohne Geld nach Hause musste. Doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Tatsächlich traf sie schon früher auf Steffen Vogeno: 2021 standen beide für "Bachelor in Paradise" vor der Kamera. Damals funkte es nicht sofort, da Steffen bereits mit einer anderen Kandidatin anbandelte. Erst Jahre später kreuzten sich ihre Wege erneut und diesmal stimmte einfach alles.

Verlobung und Babyglück

Im Juni 2025 präsentierte Karina stolz ihren Verlobungsring auf Instagram. Wenige Wochen später gab sie bekannt, dass die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden soll. Nun folgt mit der Schwangerschaft die nächste große Überraschung – ein echtes kleines Wunder, das ihre Liebe perfekt krönt.

