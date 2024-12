Max Bornmann: Freundschafts-Aus mit Yasin Mohamed - Das war der wahre Grund!

Während Yasins Teilnahme an "Love Island" soll der 33-Jährige sich gleich mehrere Fehltritte geleistet haben. Mehreren Frauen wurde mit dem Rausschmiss aus der Show gedroht, als sie die unangenehmen Wahrheiten über seine Verhalten an die Öffentlichkeit gehen wollten. Im Podcast erklärt Max: "Und das ist das Ding, was ich so unglaublich krass finde: Dass Yasin immer mit allen Sachen durchkommt." Er ergänzt: "Er verhält sich einfach wie das größte Arschloch und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht gewesen, weil wir gute Freunde waren."