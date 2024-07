Max Bornmann & Melina Hoch: Heftiger Schlag nach dem Liebesouting!

Seit Monaten wird spekuliert, dass zwischen Max und Melina etwas läuft - bereits im vergangenen Jahr wurden sie beim Knutschen erwischt! Doch die beiden stritten ihre Liebe bislang ab. Bis jetzt! Doch in den Kommentaren unter ihrem Liebes-Outing sind nicht nur Glückwünsche. Im Gegenteil!

"Du hast dich von deinem Ex getrennt, weil er eine andere Frau geküsst hat und bist jetzt mit einem zusammen, der seine Ex komplett verarscht hat ... Selbst Schuld, aber viel Erfolg", schreibt ein User an Melina gerichtet. Hintergrund für diesen Kommentar ist, dass Max seine Ex-Freundin Luisa Früh während seiner Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" mit Yeliz Koc betrogen und sich anschließend von ihr getrennt hat. Zuletzt nahm er mit seiner Ex an "Prominent getrennt" teil, wo auch Melina mit ihrem Ex Tim Kühnel zu sehen war. Da wirkte ihr Verhältnis eher freundschaftlich, doch dort könnten sich die beiden näher gekommen sein.