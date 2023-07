"Das Sommerhaus der Stars": Liebes-Fluch! Das waren die krassesten Trennungen

Der Sommerhaus-Fluch: Patricia Blanco & Nico Gollnick

An der dritten Staffel von "Sommerhaus der Stars" nahmen Patricia Blanco und ihr Freund Nico Gollnick teil. Obwohl sie es auf den vierten Platz der Show schafften, war für ihre Liebe danach Schluss! Denn noch im gleichen Jahr verkündete die Tochter von Roberto Blanco das Liebes-Aus zu ihrem 19 Jahre jüngeren Freund. Doch statt in Freundschaft auseinanderzugehen, zog über dem ehemaligen Liebes-Glück ein heftiges Gewitter auf. Denn Unternehmer Nico Gollnick soll mit der "Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt eine Affäre gehabt haben. Der Blanco-Ex bestritt die Vorwürfe, während Saskia Atzerodt von einer "heißen Affäre" sprach. Für Patricia Blanco brachte es das Fass zum Überlaufen, und sie feuerte im Interview gegen ihren Verflossenen: "Das ist für mich Kindergarten, Krabbelgruppe. Sorry, was soll ich mit so einem Typen? Dann soll die andere den nehmen und sich mit ihm beschäftigen. Dann sollen sie eine Love-Story auf RTL2 drehen. Also, was soll der Scheiß?"