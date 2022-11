Max Giesinger: Baby-Hammer! Mit seiner neuen Freundin geht alles ganz schnell

In einem Interview platzte es nun aus dem Sänger heraus. "Ich kann ja auch einfach eine Antwort erfinden. Vielleicht habe ich ja seit Februar schon eine Freundin und will das einfach nicht so raushängen so. Wer weiß das schon? Wer weiß, was ist?", sagte er gegenüber "Leute heute". Tja, wer weiß das schon...