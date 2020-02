Max Giesinger: Wer ist die Freundin des „The Voice Kids“-Coach?

Seine geliebte Musik steht für schon immer ganz hoch oben im Kurs. Immerhin hat sich der Baden-Württemberger seinen musikalischen Erfolg erst hart erkämpfen müssen. Nach vielen Rückschlägen brachte die Erkenntnis nur einer von „80 Millionen“ zu sein, Max Giesinger 2016 endlich den langersehnten Gold-Status für seine Single. In seiner Arbeit als Künstler geht Max Giesinger heute auf wie kein zweiter, doch blieb neben der Karrierepflege überhaupt Zeit sich zu verlieben? Einen guten Papa abgeben würde der "The Voice"-Coach allemal, doch hat er für das Experiment Familie auch schon die passende Freundin gefunden?

Schon mit 13 Jahren eroberte Max Giesinger Frauen-Herzen

Wo er einmal hinmöchte, das wusste Max Giesinger schon sehr früh. Bereits im zarten Alter von 13 Jahren eroberte das Jungtalent mit seiner Schulband „Deadly Punks“ die Herzen seiner Klassenkameradinnen. Doch die Frauenwelt ließ der Schönling schnell aus den Augen, lieber verwirklichte er sich seinen großen Traum von einer Musikkarriere. Trotz allem Ehrgeiz blieb der Weg nach oben steinig. Statt Plattenvertrag winkte für Max Giesinger nach dem Abitur in Karlsbad erstmal ein Auslandsjahr in Australien und Neuseeland, in dem er sich sein tägliches Brot und Wasser als Straßenmusiker verdiente. Erst durch die Teilnahme an „ “ wurde Max Giesinger 2011 einem breiteren Publikum bekannt. Am Ende reichte es zwar nur zu einem vierten Platz, doch der Vollblut-Künstler blieb dran.

Mit "80 Millionen" sang sich Max Giesinger 2016 endlich in die Herzen, seither ist er fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Ob zuletzt Musik-Partnerin Lotte oder auch Model , in seinem Berufsalltag ist Max Giesinger von vielen schönen Frauen umgeben. Kaum zu glauben, dass es trotzdem noch immer nicht gefunkt hat. Im Videoclip zu "80 Millionen" mimte seine Namensvetterin Stefanie Giesinger seinen heißen Flirt, doch privat sind die beiden Drehpartner nur eng befreundet.

Max Giesinger: Freundin vs. Karriere

Während es musikalisch immer lauter um den „The Voice“-Musiker wurde, blieb es um sein Privatleben meist still. Noch nie hat Max Giesinger eine Freundin an seiner Seite präsentiert, auch um Schlagzeilen über Liebesromanzen und Affären macht er einen hohen Bogen. Die gute Nachricht für alle Ladys lautet: Max Giesinger ist Single! Seine Aufmerksamkeit widmet der leidenschaftliche Musiker lieber zu 100 Prozent seiner Karriere. Obwohl, eine Dame hat er seinen Followern auf dann doch vorgestellt - und die ist ziemlich kuschelig!

Doch zu früh freuen sollte sich seine weiblichen Fans trotzdem nicht, denn Max Giesinger sieht den Zeitfaktor als größtes Hindernis auf der Suche nach der passenden Freundin für sein trubeliges Leben. Trotzdem sich der Musiker eines Tages eine Familie wünscht, steht das Thema Liebe gerade nicht ganz oben auf seiner Wunschliste: "Das ist immer das Schwierige dann, eine Frau kontinuierlich zu sehen, und du brauchst ja immer wieder diesen Kontakt. Wenn du dann wieder vier Wochen weg bist, dann vergisst man das leider wieder schnell. Das ist gerade irgendwie nicht so eine dankbare Zeit, um sich zu verlieben." Wie er "Bild der Frau" verraten hat, fühlt sich Max Giesinger mit seinen 31 Jahren derzeit noch nicht in der "Stimmung" für eine Beziehung, lieber genießt er sein turbulentes Single-Leben in vollen Zügen. Doch was nicht ist, kann ja noch werden...

Max Giesinger: So sieht die Mutter seiner Kinder aus

Als Papa würde Max Giesinger auf jeden Fall eine gute Figur machen, das hat er spätestens bei "The Voice Kids" 2018 bewiesen. Und da dem 31-Jährigen die Zusammenarbeit mit den Kindern so viel Spaß bereitete, schlüpft er 2020 auf "Sat.1" erneut in die Rolle des Coaches für den musikalischen Nachwuchs. Ein besonders zuckersüßes Geständnis konnte "DPA" dem Vollblut-Musiker entlocken: "Ich muss gestehen, dass ich mir nach der Erfahrung immer mehr vorstellen könnte, selbst irgendwann Vater zu werden." Statt einer Freundin lassen aktuell die Kids das Vater-Herz von Max Giesinger höherschlagen. Um eines Tages eigenen Nachwuchs zu haben, muss am Ende trotzdem eine Freundin her. Und wie die aussieht kann sich Max Giesinger ebenfalls schon vorstellen: „Ob jetzt rote, blonde oder braune Haare ist mir eigentlich ziemlich egal, aber sie sollte jetzt keinen Kopf größer sein als ich.“ Wie schön, dass da zumindest alle Mädchen unter 1,76 Meter die Chance haben sein Herz zu erobern!

