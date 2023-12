Max Mutzke: Harte Zeiten! Er bekam seine Kinder kaum zu Gesicht

Nur selten spricht der Musiker über seine Familie. Es ist lediglich bekannt, dass er mit seiner Frau Nazu vier Kinder hat. Seine Familie ist ihm sehr wichtig, wie er in einem Interview mit der "Morgenpost" im Jahr 2016 betonte: "Meine Familie ist eine Übergröße, die steht über meinem Job, meiner Karriere und dem Rumreisen, das ist das Universum, in dem alles stattfindet."

Doch scheinbar gab es eine Zeit, in der seine Familie zu kurz kam. Bei der NDR-Talkshow spricht der 42-Jährige nun über eine Zeit in seinem Leben, in der er seine Kinder kaum zu Gesicht bekam, und wie sehr das an ihm genagt hat... "Ich war so viel weg, meine Kinder haben im Kindergarten behauptet: 'Der Papa arbeitet am Flughafen', weil sie mich da hingebracht haben und drei Tage später kam ich da wieder raus.", erzählt der Musiker. "Ich kam dann oft abends an, wenn ich die dann ins Bett bringen musste. Und für die Kinder war es schon immer blöd, ins Bett gebracht zu werden, wenn der Papa gerade drei Tage weg war. Für mich war es viel, viel schlimmer noch. Ich wollte noch viel lieber mit denen stundenlang auf dem Sofa liegen und rum schmusen - das mache ich heute noch."