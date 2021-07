Maxime Herbord: Bittere Tränen! Wird der Bachelorette alles zu viel?

In der "Nacht der Rosen" verkündete Maxime auch, wer das erste Einzeldate mit ihr bekommt. Die Schönheit übergibt Dario eine Rose. Als er zu den anderen Jungs zurückkehren wollte, hielt sie ihn auf: "Ich habe noch was vergessen – ich würde dich gerne zum Einzeldate mitnehmen." Doch das erste Einzeldate verläuft anders, als gedacht, wie RTL.de bereits vorab verrät. Denn die beiden reden über traurige Themen wie Verluste in der Familie. Maxime kann daraufhin ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und wird sie noch lange beschäftigen. Ob das nun negative Auswirkungen für Dario hat? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Folge von "Die Bachelorette".

