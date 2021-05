Maxime Herbord: Alle pikanten Details über die Bachelorette 2021

Name: Maxime Herbord

Geburtsdatum: 27.08.1994 (Alter: 26 Jahre)

Sternzeichen: Jungfrau

Wohnort: Herzogenrath

Herkunft: Aachen

Beruf: Kommunikationsdesignerin

Größe: 165 cm

Vor drei Jahren musste sie noch zittern und bangen, 2021 nimmt Maxime Herbord die Rosenverteilung einfach selbst in die Hand. Die hübsche Halb-Niederländerin tritt als achte Bachelorette in die Fußstapfen von Melissa Damilia und sucht nach ihrem Traummann. Dabei ist Maxime Herbord gerade erst frisch getrennt! Hilft das Abenteuer „Bachelorette“ ihr über den Liebeskummer hinweg oder sucht Maxime nur Ersatz für ihren Ex?