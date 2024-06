"Maxton Hall": Großes Drama um Drehort!

Am 9. Mai startete die erste Staffel von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" bei Amazon Prime. Das Drama rund um Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beaufort (Damian Hardung) wurde zu einem riesigen Erfolg und schaffte es in zahlreichen Ländern sogar auf Platz 1 der Video-Charts. Es folgte schon bald der nächste logische Schritt und der Streaminganbieter kündigte an, dass es eine Staffel 2 geben wird. Für diese sind die Dreharbeiten mittlerweile auch schon gestartet und sorgen aktuell für so einige Kritik. Denn inzwischen gilt das Schloss Marienburg, in dem bereits die ersten Folgen gedreht wurden, als "einsturzgefährdet" und ist sowohl für Besucher, also auch Mitarbeiter:innen nicht mehr zugänglich.