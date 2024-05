Damian Hardung: Single? Oder hat der "Maxton Hall"-Star eine Freundin?

Während Damian Hardung aktuell durch seine Rolle des James Beaufort in der Amazon-Prime-Serie "Maxton Hall" international die Frauenherzen höherschlagen lässt, ist er in Deutschland längst kein Newcomer mehr. In Serien wie "Club der roten Bänder" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)" durften Fans bereits sein Schauspieltalent bewundern. Doch über sein Privatleben ist, trotz der Jahre im Rampenlicht, nicht viel bekannt. Fans fragen sich nach seinem Auftritt als James in "Maxton Hall" jedoch vor allem eines – hat Serien-Beau Damian Hardung eine Freundin?