Megan Fox: Das Baby ist da! Es ist ein ...

"She’s finally here! Our little celestial seed" oder zu Deutsch: "Endlich ist sie da, unsere kleine himmlische Saat!" schreibt Machine Gun Kelly überglücklich in seinem Feed-Post auf Instagram. Darauf zu sehen ist seine Hand inklusive lackierter Fingernägel, die zärtlich die kleinen Hände seiner neugeborenen Tochter streicheln, deren Namen er jedoch noch für sich behält. Damit ist es offiziell: Megan Fox und der Rapper freuen sich über ein süßes Mädchen!