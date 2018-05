Meghan Markle: Die Hochzeit soll abgesagt werden

Das muss weh tun! Meghan Markle (36) wurde bitter hintergangen - und das von ihrer eigenen Familie! Die Lage hat sich so sehr zugespritzt, dass jetzt sogar ihre Hochzeit mitPrinz Harry (33) in Gefahr ist.

Meghan Markles Bruder rät Prinz Harry, die Trauung abzusagen

Wenn es nach Meghan Markles Halbbruder, Thomas Markle (51), ginge, sollte Prinz Harry die Vermählung mit Meghan besser absagen.

In einem offenen Brief an Prinz Harry, der der US-InTouch vorliegt, schreibt der 51-Jährige, mit dem Meghan Markle bereits seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr hat: "Es ist noch nicht zu spät."

Thomas Markle: "Ich bin irritiert, dass sie nicht die wahre Meghan sehen wie die restliche Welt sie sieht"

Seine Schwester sei "eingebildet" und "abgestumpft". Meghan Markle würde den Ruf der königlichen Familie mit einer Trauung zum Witz verkommen lassen.

"Ich bin irritiert, dass sie nicht die wahre Meghan sehen wie die restliche Welt sie sieht", schreibt Thomas Markle weiter und spielt damit darauf an, dass Meghan nicht die Richtige für Prinz Harry sei.

Meghan Markle & Prinz Harry: Familien-Drama kurz vor der Hochzeit!

Meghan Markle hat seit 2011 keinen Kontakt zu ihrem Bruder

Er wirft Meghan Markle vor, sich nicht um den gemeinsamen Vater zu kümmern, der sich verschuldet habe, um die Schauspielkarriere seiner Tochter zu finanzieren.

Zudem kritisiert er, dass Meghan ihre Familie nicht zur Hochzeit eingeladen habe. Mit ihrem Bruder hat die Zukünftige von Prinz Harry bereits seit 2011 keinen Kontakt mehr.

Prinz Harrys Zukünftige hat sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert

Er ist bereits einige Male mit der Polizei in Konflikt geraten, musste Anfang des Jahres sogar für zwei Tage ins Gefängnis, da ein Streit mit seiner Verlobten aus den Fugen geriet.

Thomas Markle hatte Meghan Markle zuvor bereits im "Daily Mirror" schwer beschuldigt. Zu den erneuten Anschuldigungen äußerte sich die 36-Jährige bisher nicht.