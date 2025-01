Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Das ist widerlich" - Ihr Verhalten sorgt für Kopfschütteln

Los Angeles steht in Flammen. Prompt nutzten die Sussexes die Gelegenheit, ihre Mission Rufrettung voranzutreiben und sich medienwirksam als Retter der Nation zu inszenieren. Doch das ging (wieder mal) gewaltig nach hinten los.

Sie gucken betroffen, schlendern durch die zerstörten Straßen und umarmen Menschen. Nach den verheerenden Bränden in L.A., bei denen unzählige Menschen ihr Zuhause verloren haben, eilten Harry und Meghan sofort ins Katastrophen-Gebiet. Doch ihr fotografisch dokumentierter Einsatz stößt auf harsche Kritik. "Sie wirkten wie Politiker oder Adelige, die ihrem Volk Trost spenden", berichten Augenzeugen. Die Ex-Royals zeigten allerdings nicht nur leutselige Präsenz, Meghan kündigte zudem an, dass sich der Start-Termin für ihre Lifestyle-Doku bei Netflix, die ursprünglich seit 15. Januar laufen sollte, nach hinten verschiebe, "da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind." Als neuer Termin wird nun der 4. März genannt.

Doch statt die Herzogin für ihre vermeintliche Selbstlosigkeit zu feiern, werfen viele ihr nun vor, aus reinem Eigeninteresse zu handeln. "Es ist einfach nur ein verzweifelter Versuch, sich selbst ins gute Licht zu rücken. Warum verteilt sie Umarmungen? Sie ist keine amerikanische Königin, die ihrem Volk zu Hilfe eilen muss", ätzt Promi-Blogger Perez Hilton. "Es ist, als würde Kim Kardashian loslaufen und plötzlich Menschen umarmen. Menschen brauchen das nicht – vor allem nicht in so einer Situation. Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, profitieren auch nicht davon, wenn sie ihre dämliche Show verschiebt. Das ist einfach nur ekelhaft!"