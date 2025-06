Meghan & Harry teilen ganz private Einblicke in die Geburt von Lilibeth

Was es mit diesem Video auf sich hat? Ganz wie ihr großer Bruder Archie (6) ließ auch Tochter Lilibet (4) ließ sich mit ihrer Geburt ordentlich Zeit. "Heute vor vier Jahren ist auch das passiert", schreibt Meghan mit einem lachenden Emoji zu dem Clip. "Unsere beiden Kinder waren eine Woche über ihrem errechneten Datum... als scharfes Essen, all das Umherlaufen und die Akupunktur nicht funktionierten, gab es also nur noch eins zu tun!" Und so geben Harry und Meghan dem Tanzen eine Chance. Scheint funktioniert zu haben!