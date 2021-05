Melanie Müller: Am Ende! Jetzt dreht sie völlig durch

Denn als Thema ihres neuen Songs "Karl der Große", den sie vergangene Woche in ihrer zweiten Heimat vorstellte, hat sie sich ausgerechnet Politiker Karl Lauterbach ausgesucht, der sowieso schon Anfeindungen und sogar Morddrohungen ausgesetzt ist. Doch Müller zieht munter über den Gesundheits-Experten her: "Und sitzen wir im Flieger, dann klappern seine Zähne. Die Zahlen nur im Kopf, er kriegt bestimmt Migräne. Komm zwischen meine Brüste, die machen dich immun …“"heißt es da. Lustig? Na ja. Doch egal, ob sie mit solchen Texten ihre Fans erreicht oder nur Kopfschütteln erntet: Das Verhalten der Sängerin und Bratwurstbuden-Betreiberin gibt schon länger Anlass zur Sorge, berichtet ein Insider gegenüber "Closer". So habe Melanie beim Promo-TV-Termin auf Mallorca schon morgens angefangen, Bier zu trinken, und stark nach Alkohol gerochen. Auch danach habe sie mit rund einem Dutzend Leuten hemmungslos weitergefeiert und geschäftliche Treffen versäumt, heißt es. Ihre Ausrede: "Ich bin schon wieder breit …" Fraglich, ob das der richtige Weg ist, um gut durch die Krise zu kommen …