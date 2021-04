Melanie Müller: Jetzt zerstört sie ihre "Promis unter Palmen"-Kollegen

"Ich find's nicht schön, dass die Sendung abgesetzt ist, weil das hätte Willi auch nicht gewollt", erklärt Kandidatin Melanie Müller jetzt enttäuscht in einem Video auf Instagram. In dem kurzen Clip bekommen ihre ehemaligen Mitstreiter gewaltig ihr Fett weg. Einige hätten sich als Willis "best Buddys" ausgegeben, kurz nach seinem Tod aber schon wieder fleißig auf Instagram die Werbetrommel gerührt. "Postet weiter eure Werbung, seid weiter so scheiße, feindet mich weiter so an, denn der letzte Schachzug kommt von mir."