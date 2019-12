Melanie Müller: Bitteres Drama um ihre Kinder!

Oh je! Traurige Worte von Melanie Müller! In einem emotionalen Statement gibt die Blondine nun intime Einblicke in ihr Privatleben...

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl die Blondine eine absolute Power-Frau ist, überrascht sie ihre Fans nun mit ihrer emotionalen Seite. Vollkommen unverblümt plaudert der Malle-Star über ihren Mama-Job und das Verhältnis zu ihren Kindern...

Melanie Müller wird oft angefeindet

Das Melanie Müller via Social Media immer wieder einen Shitstorm nach dem anderen kassiert, ist definitiv nichts Neues. Regelmäßig wird die Blondine von ihrer Community zur Verantwortung gezogen, dass sie ihre Mama-Pflichten nicht gut genug erfüllt. Doch während sich der Malle-Star sonst davon nicht irritieren ließ, berichtet Melanie nun, dass ihr das Leben als Mama mit Job nicht immer leicht fällt. So erklärt die Power-Frau nun im "Sat.1-Frühstücksfernsehen": "Überfordert fühlte ich mich noch nicht mit meinen Kindern. Aber ich habe sehr oft ein schlechtes Gewissen, wenn man natürlich wirklich weg muss. Und wir haben ein ganz tolles Au-pair-Mädchen, und die übernimmt dann die Große, und die fragt dann: 'Warum gehst du denn jetzt schon wieder weg?' Und da fängt man an, ein schlechtes Gewissen zu haben." Oh je! Doch Melanie gibt nicht auf!...

Melanie bleibt stark

Wie Melanie weiter erklärt, will sie sich vom schlechten Gewissen nicht übermannen lassen: "Man probiert dann mit irgendwelchen anderen Sachen wieder wettzumachen, indem man dann sie dann halt wirklich mit nach Österreich nimmt, Ski fährt, Schlitten fahren und alles Mögliche dann. Aber so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bleibt." Kürzertreten kommt für Melanie jedoch nicht in Frage. Erst kürzlich betonte die Blondie erst wieder, wie sehr sie mit Leib und Seele auf der Bühne steht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie bald eine bessere Balance aus Job und Familie findet...

