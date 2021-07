Melanie Müller: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

"Mike bekommt nächste Woche zwei Bandscheiben der oberen Halswirbelsäule rausgenommen. Das ist für mich eine heftige OP", erzählt die Sängerin im Interview mit RTL. "Ich habe Angst. Wenn da was schief läuft, dann war es das." Mike erklärt dem Sender weiter: "Der Eingriff findet unmittelbar an meinem eh schon fest umschlossenen Rückenmark statt und ist deswegen für mich ziemlich gefährlich. Der Arzt wird den Hals von vorn öffnen und dann an Speiseröhre und Stimmbändern vorbei an die Halswirbelsäule gehen."