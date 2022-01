Melanie Müller: Ihr falsches Spiel wurde durschaut!

So jedenfalls ist das Bild, das Freunde der Ex-Dschungelkönigin gegenüber "Closer" beschreiben. Und tatsächlich: Zwischen ihrem neuen, wilden Leben und dem, was sie öffentlich erzählt, liegen Welten.

"Das Wichtigste sind jetzt meine Kinder", sagte sie nach der Trennung mehrfach in Interviews, in denen sie die letzte Zeit mit ihrem Noch-Ehemann Mike mit drastischen Worten beschrieb: "Mir ging es sehr, sehr schlecht, ich hab gedacht: Dein Leben ist vorbei." Man habe nur noch gestritten, sie habe kaum noch gegessen, über sechs Kilo verloren. Dann kullerten kameratauglich die Tränen …

Darüber können enge Vertraute nur mit dem Kopf schütteln. Denn: Die Kinder seien bei Mike, der in Hotels und bei Freunden unterkommen müsse, seit sie die Schlösser des gemeinsamen Hauses in Leipzig auswechseln ließ.

Ein Freund des Ex-Paares: "Das ist entsetzlich, was Melanie da tut. Sie umgibt sich mit falschen Freunden, die sie schlecht beraten. Die Aktion mit dem Ehering an Silvester war erbärmlich. Noch peinlicher aber ist, dass sie permanent erwähnt, wie wichtig ihr die Kinder sind. Sie kümmert sich einen Dreck um die beiden, was ist das bloß für eine Mutter!" Tatsächlich habe Melanie ihre Kinder nach Heiligabend fast drei Wochen nicht gesehen. Schlimme Vorwürfe – doch Melanie macht nicht den Eindruck, als sei die Party bald vorbei …