Cathy Hummels & Mats Hummels: Neues Drama im Versöhnungsurlaub!

Tausende Kilometer entfernt von Mats' vermeintlicher neuer Freundin, der Tischtennisspielerin Lisa Straube, könnte sich in Dubai endlich wieder traute Zweisamkeit und damit die Gelegenheit zu klärenden Gesprächen ergeben. Eigentlich. Doch so richtig scheinen die beiden mit dem Konzept "Wiederannäherung" nicht vertraut zu sein. Denn Au-pair-Mädchen Chelsea Ann ist ebenfalls fast ständig dabei – und sorgte nun auch noch indirekt für ein ziemliches Störmanöver im Eherettungs-Projekt: Nachdem Cathy bei Instagram ein süßes Foto von sich, Mats und Ludwig mit den Worten "Just the 4 of us" (zu Dt.: "Nur wir vier") kommentierte, überschlugen sich im Netz wilde Baby-Spekulationen. Mats dürfte daraufhin ausgerastet sein, denn Cathy löschte den missverständlichen Beitrag sofort wieder und ersetzte ihn durch die unverfängliche Formulierung "Family Time". Schließlich war mit der vierten Person ganz harmlos Chelsea gemeint, die auf dem Foto auch verlinkt, aber eben nicht zu sehen war. Vielleicht sollten Cathy und Mats (und Chelsea) das Drama ja als kleinen Wink des Schicksals verstehen: Vier sind manchmal eben definitiv einer zu viel