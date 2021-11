Melanie Müller & Mike Blümer: Der Ehe-Zoff eskaliert jetzt völlig!

"Es gibt kein Wir mehr", erzählt Mike Blümer in der "Bild"-Zeitung. "Meine Geduld ist am Ende. Das Einzige, was uns verbindet, sind unsere Kinder und dafür müssen wir eine möglichst gute Lösung finden. Melli hat mich sehr enttäuscht, traurig gemacht und den Weg zurück unwiderruflich abgeschnitten", erklärt er weiter. Melanie Müller sagte außerdem, dass der Malediven-Trip zunächst mit ihr geplant sei. Doch Mike Blümer wirft ihr nun vor zu lügen: "Mein angeblicher 'Urlaub' war nicht für uns beide geplant, wie Melanie berichtet. Der räumliche Abstand sollte einer Beruhigung zwischen uns dienen. Ich war bereit, unserer Ehe noch eine Chance zu geben. Es stand im Vorhinein fest, dass ich allein fliege."

