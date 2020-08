Melissa Damilia: Heftige Klatsche vor dem "Bachelorette"-Start!

Melissa Damilia

So anders tickt die Bachelorette 2020

Der Herbst wird heiß, denn mit Melissa Damilia hat sich RTL 2020 eine wahre Traumfrau als „Bachelorette“ geangelt. Die „Love Island“-Schönheit weiß sowohl in der Liebe als auch im Leben genau, was sie will. Wie tickt Melissa Damilia privat?