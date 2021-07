Melissa Damilia & Leander Sacher: Liebes-Krise? Jetzt packt sie aus

Liebes-Krise bei Melissa und Leander?

Einige Fans machen sich Sorgen um Melissa und melden sich in den Kommentaren unter ihren Insta-Beiträgen zu Wort. "Nein, alles super - Danke", antwortet die dunkelhaarige Schönheit nur knapp. In ihrer Story wird sie dann aber etwas deutlicher und spricht über ihre kleine Pause.

"Ich hab’s vermisst, ich hab euch vermisst", so Melissa. "Da einige Spekulationen aufkamen, was auch vollkommen normal ist. Es gibt weitaus mehr Dinge im Leben, als eine Beziehung, von denen man manchmal Abstand nehmen muss." Sie habe sich in den letzten Tagen einfach etwas Me-Time gegönnt, war bei der Akupunktur und bei ihrer Heilpraktikerin. "Das habe ich einfach gebraucht in dieser Woche", stellt sie klar.

In ihrem Feed gibt es dann auch direkt ein neues Foto, auf dem Melissa von hinten zu sehen ist. "Auch ein schöner Rücken kann entzücken", schreibt Leander dazu. Nach einer Liebes-Krise klingt das nun wirklich nicht!