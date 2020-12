Vier knisternde Wochen voller Herzschmerz, Romantik und leidenschaftlicher Küsse gehen zu Ende, denn Melissa Damilia hat ihre Wahl getroffen. So gerne die Zuschauer den sympathischen Österreicher Daniel Häusle an ihrer Seite gesehen hätten, gegen ihre starken Gefühle für Leander Sacher war die Bachelorette am Ende machtlos. Im Finale am Mittwochabend gestand sie ihm vor den Augen eines Millionenpublikums ihre Gefühle: "Leander, ich habe mich in dich und in deine Art verliebt. Ich möchte dich fragen, möchtest du die letzte Rose annehmen." Und natürlich sagt er: "Jaaa!" Für das frischgebackene Traumpaar folgt nun die magische Zeit des Kennenlernens - im wahren Leben! Da fragt sich natürlich nicht nur Melissa, sondern auch der Rest der Welt: Wie tickt Leander Sacher eigentlich privat?