Melissa McCarthy: Sie zeigt ihre mega schlanke Figur

Insgesamt hat die Schauspielerin 35 Kilo abgenommen. Und sie sieht einfach umwerfend aus.

Wie sie das geschafft hat? Mit der ketogenen Diät. Dabei wird hauptsächlich auf Kohlenhydrate verzichtet und stattdessen auf Proteine und Fett gesetzt. "Es ist wahrscheinlich das Beste, was ich je getan habe. Ich fühle mich großartig", so die Beauty in einem Interview mit dem Online-Magazin "vt".

Das sie sich wohlfühlt, sieht man ihr auch auf dem aktuellen Cover der amerikanischen Instyle an. Darauf strahlt sie einem hautengen türkisem Dress, dass ihre Kurven perfekt betont, in die Kamera. Sie ist stolz auf ihren Body und das völlig zurecht...