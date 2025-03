Melody Haase: Nach schweren Vorwürfen! Jetzt entschuldigt sie sich öffentlich

Was ist echt im Reality-TV? Nicht viel! Das weiß nicht nur ein Großteil des Publikums, auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist klar, dass die Wahrheit leicht durch geschickte Schnitte verdreht werden kann. Dennoch übte Melody Haase (31) jetzt Kritik an der Prime-Video-Produktion "The 50", in deren zweiter Staffel sie aktuell zu sehen ist.

In der zweiten Episode nähert sich Melody dem Bett von Yasin (33). Danach legen der Schnitt und der Kommentar zum Geschehen nahe, dass Melody in Yasins Bett gelandet ist. Eine unmögliche Unterstellung, wie Melody in einem wütenden Instagram-Video klarstellte:

"Der Schnitt stellt es irgendwie so dar, als hätten wir da schnell was miteinander gehabt und dann gehe ich wieder schlafen. [...] Ich bin nachhaltig schockiert, ich kann auch nicht nachvollziehen, was die da machen. Der Schnitt ist so unterste Schublade.[...] Boah, wurde ich da von vorne bis hinten verschnitten und das habe ich sonst nicht erlebt, das enttäuscht mich sehr.[...] Ihr Idioten, dann schneidet ihr jemanden so, als wäre sie die allerletzte Nu***."