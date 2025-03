Melody Haase & Menowin Fröhlich: Explosives Liebes-Desaster deluxe unter Palmen!

Die emotionale Achterbahnfahrt endete aber nicht im Spa: Nach ihrem hitzigen Austausch mit Nikola suchte Melody überstürzt die Konfrontation mit Menowin Fröhlich. Obwohl der bereits schlief, weckte sie ihn in der Hoffnung auf ein klärendes Gespräch. Er ermutigte sie, offen zu sprechen: „Du kannst sagen, was du willst!“

Doch Haase zögerte und brach in Tränen aus, versteckte sich daraufhin unter einer Decke und legte sich schlafen. Erst als das Licht ausging, offenbarte sie im Dunkeln, was sich schon während der Show angebahnt hatte: "Ich meinerseits habe mich aus Versehen in dich verliebt!" Diese schockierende Beichte stürzte Menowin, der seit 2019 verheiratet ist und mehrere Kinder hat, in ein wohl unerwartetes Gefühlschaos.

Ob Melodys Geständnis die langjährige Freundschaft der beiden gefährdet oder zu neuen Wegen führt, bleibt abzuwarten. Wie Menowin damit umgehen wird, erfährt man in der nächsten Folge von "Promis unter Palmen", die am Mittwoch, den 17. März um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt wird. Für alle, die es nicht abwarten können, steht die Folge bereits ab dem 10. März auf JOYN+ zum Streaming bereit.