"Promis unter Palmen" 2025: Wer ist raus in Folge 4?

Nach einer zweijährigen Pause sorgt Sat.1' umstrittene Reality-Show "Promis unter Palmen" seit dem 17. Februar wieder für Skandale in der Reality-Welt. Auch in der aktuellen Staffel kämpft der prominente Top-Cast in tropischen Gefilden um das begehrte Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Nach dem Rauswurf von Kim Virginia Hartung (29) in der vorherigen Woche fragt man sich nun: Wer muss die Villa als nächstes verlassen?