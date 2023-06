Menderes Bağcı: Traurige Liebesbeichte von dem "DSDS"-Star

DSDS ohne Menderes: Undenkbar! Seit 20 Jahren ist er Stammgast in der Casting-Show, doch erst jetzt hat er sein erstes Album veröffentlicht. Auf der Bühne gibt sich der Sänger heute taff – doch privat ist er sehr schüchtern, wie im InTouch-Talk verrät.

Auf die Frage, ob er das Gefühl kenne, in eine Frau verliebt zu sein, die keine Augen für ihn hat, antwortet Menderes: "Klar kenne ich dieses Gefühl – aber eher aus der Vergangenheit. In der Schulzeit kam es beispielsweise mal vor, dass ich ein Mädel gut fand, das lieber irgendeinen Popstar angehimmelt hat, anstatt mir die Chance zu geben, dass wir uns besser kennenlernen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn meine Liebe nicht erwidert wird. Ich dachte selbst jedoch noch nie, dass ich besser sei als der andere. Das liegt daran, dass ich allgemein häufig mit meinem Selbstwertgefühl hadere."

Aber wie kommt es, dass der Sänger in Sachen Liebe so wenig Selbstbewusstsein hat? "Ich habe meine Macken und bin mir ihrer bewusst. Es gibt Tage, an denen ich mich selbst nicht mag – und da möchte ich mich keinem anderen Menschen und erst recht nicht einer Frau zumuten. Das alles hat sicherlich auch mit meiner gesundheitlichen Situation zu tun..."