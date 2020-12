Menowin Fröhlich: Große Sorge! Bruder Mario packt unter Tränen aus

Mario bangt um Menowin

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" gesteht Menowins Bruder Mario mit Tränen in den Augen, wie sehr er sich um seinen Bruder sorgt. Er befürchtet, dass der einstige "DSDS"-Star sein Leben an die Drogen verlieren könnte. "Ich will einfach nicht, dass er daran kaputtgeht. Er wird auch nicht jünger. Und wenn man den Weg irgendwann so weit geht... dann sagt der Körper irgendwann auch mal Stopp. Und ich möchte nicht, dass der Tag irgendwann mal kommt. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Ich hoffe einfach, dass er es schafft", erklärt er.

Da kann Schwester Janice nur zustimmen. Doch sie weiß auch, dass Menowin diesen Weg alleine gehen muss. "Er hat seinen eigenen Willen. Er hat seinen eigenen Kopf. Und egal, was man für eine Kindheit hatte und womit man geprägt wurde. Man kann es alleine schaffen", ist sie sich sicher.