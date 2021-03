Menowin Fröhlich: Aus und vorbei - Sein großer Traum platzt wie eine Seifenblase

Sein Traum ist zerplatzt

Für die Zeit nach seinem Entzug hat er große Pläne. In einem Instagram Live-Stream verriet er kürzlich, dass er gerne in der DSDS-Jury sitzen würde. "Natürlich will ich auch gerne mal hier bei Dieter Bohlen und so sitzen", erklärte er grinsend. Doch von diesem Traum muss er sich nun wohl für immer verabschieden. Wie diese Woche bekannt geworden ist, wird der Pop-Titan von nun an nicht mehr in der Gesangsshow zu sehen sein.

"Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. Armer Menowin! Dabei war es doch sein großer Traum, mit Dieter zusammenzuarbeiten. Doch wer weiß: Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit ja in einer anderen Show...

