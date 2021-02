Menowin Fröhlich: DSDS-Comeback als Juror?

Wird Menowin DSDS-Juror?

Für die Zeit nach seinem Entzug hat Menowin schon große Pläne. In einem Live-Video auf Instagram verrät er, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Senay Jugendliche beraten will, die ähnliche Probleme haben. Doch auch musikalisch stehen einige Dinge auf dem Plan! "Natürlich will ich auch gerne mal hier bei Dieter Bohlen und so sitzen", gesteht er grinsend. Würde der Pop-Titan ihm anbieten, in der "DSDS"-Jury zu sitzen, würde Meno das Angebot sicherlich nicht ablehnen!

Bis dahin verfolgt er auch aus der Klinik eifrig die aktuelle Staffel. Besonders Maite hat es ihm richtig angetan! "Ich finde es gut, dass man den Wendler rausgeschnitten hat, ich konnte sein Gesicht eh nie sehen", verrät Menowin. "Wer mich total überzeugt, ist die Maite Kelly. Die finde ich so krass in dieser ganzen Geschichte. Wie sie aufgeht, wenn da was dabei ist, was sie fühlt. Wie sie dabei so mitmacht", schwärmt er. Ob er im nächsten Jahr wohl selbst neben ihr am Jury-Pult sitzen wird? Wir dürfen gespannt sein...