Menowin Fröhlich: Baby Nummer 6! Senay ist wieder schwanger

Die Vorfreude ist riesig, doch etwas belastet den werdenden Sechsfach-Vater. "Einerseits war sehr große Freude, anderseits auch ein trauriges Auge. Es war in einer Zeit, in der ich nicht viel da sein konnte", erklärt der Sänger traurig. Seit Monaten ist Menowin im Drogen-Entzug. Außerdem wird sein Prozess wegen Trunkenheit am Steuer neu aufgerollt. Der Gerichtstermin findet im November statt, kurz nach der Geburt seines Sohnes. Doch Menowin gibt sich kämpferisch: "Ich würde mir wünschen, dass im November alles gut ausgeht, um für meine Familie da zu sein und nach vorne blicken zu können."

Menowin Fröhlich blickt auf eine harte Vergangenheit mit Drogen und Gefängnis zurück. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: