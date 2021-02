Menowin Fröhlich: DSDS-Aufnahmen enthüllen die ganze Wahrheit

Senays Mutter war schockiert

Ihre eigene Tochter bezeichnet Chatitze als brav und schüchtern. Deshalb glaubte sie auch nicht daran, dass Senay und Menowin zusammenpassen. "Ein Mann, der schon einiges hinter sich hat, Probleme auch mit Drogen... das hat einfach nicht gepasst. Ich war geschockt. Ich hätte das niemals gedacht, weil das war mein kleines Mädchen", erklärt sie. "Das wäre mir nicht mal im Traum eingefallen, dass es mal so kommen würde."

Besonders in der Anfangszeit hatte sie Probleme damit, die Beziehung zu akzeptieren. "Ich hab auch mit ihr am Anfang oft geredet, dass ich gesagt habe, dass muss sie sich gut überlegen. Weil meine Tochter war einfach ein naives kleines Mädchen noch", so Chatitze. Leider verletzte Menowin Senay immer wieder. "Die schlimmste Phase war damals, wo er meine Tochter betrogen hat. Er war dann insgesamt so acht Wochen gar nicht zu Hause", erinnert sich ihre Mutter zurück. "Er war wirklich ein Wrack. Er war am Ende. (...) Er hatte sehr starke psychische Probleme, dass er Sachen gesehen hat, die gar nicht da waren."

So soll Menowin beispielsweise eine Person mit einem Hund gesehen haben, die für andere nicht zu sehen war. Zu diesem Zeitpunkt bekam Chatitze es mit der Angst zu tun. "Habe ihm auch gesagt, wenn es so weitergeht, dass ich ihn auf gar keinen Fall hier bei uns zu Hause lasse." Mittlerweile ist der 33-Jährige zum dritten Mal in der Entzugsklinik. Die ganze Familie hofft, dass er seine Drogensucht besiegen kann, um endlich ein normales Leben zu führen. Doch sie wurden schon oft enttäuscht und der Schmerz sitzt tief...