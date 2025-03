Menowin Fröhlich: Bei "Promis unter Palmen" verletzt! Er muss ins Krankenhaus

Menowin Fröhlich (37) ist ein Kämpfer - egal ob im Leben oder bei "Promis unter Palmen". Doch ausgerechnet dort wird er jetzt bitterböse ausgebremst. Plötzlich fängt der DSDS-Star in Folge 5 an zu humpeln. Er hat Schmerzen im Fuß. Was ist passiert?

"Ich hab Schmerzen", gesteht er. "Ich habe ein Vorwärtssalto probiert." Bilder dieser Aktion gibt es nicht, aber er fällt einen Entschluss: "Ich werde jetzt ins Krankenhaus fahren und ich hoffe, dass es bis morgen dann in die richtige Richtung geht." Kann er die Show weitermachen oder muss er wegen seiner Verletzung gehen?