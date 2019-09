Menowin Fröhlich: Bitteres Familiendrama! Die Situation eskaliert

Reddit this

Was für eine bittere Nachricht! Nach der Hochzeit von Menowin Fröhlich und Senay muss die Familie sich mit einem Stalker herumschlagen.

Huch, was ist denn da los? Nur wenige Tage nach seiner Hochzeit meldet sich mit ernster Miene bei seinen Fans. Der Grund: Seine Schwester hat einen Stalker. Das will der Sänger so nicht akzeptieren!

Menowin Fröhlich: Zuckersüße Verkündung nach der Hochzeit mit Senay

Menowin ist wütend

„Ich weiß nicht, ob der Typ weiß, dass es meine Schwester ist. Auf jeden Fall weiß ich, wo er wohnt, wie er heißt und wie er aussieht“, erzählt Meno in seiner -Story. „Ich mache dieses Video, damit jeder weiß, dass er ein Stalker ist.“

Und dann richtet der Ex- -Star das Wort direkt an den Mann, der seiner Familie das Leben schwer macht. „Ich weiß, dass du meine Schwester stalkst. Du hast trotz einer einstweiligen Verfügung die Fahrradreifen meiner Schwester durchstochen, du schmeißt Eier in den Briefkasten“, kritisiert Menowin. „Wenn du damit nicht aufhörst, dann werden wir beide mal meine Sprache sprechen. Ich weiß, wo du wohnst, mein Freund. Halte dich von meiner Schwester fern, ansonsten lernst du mich kennen!“

Bleibt zu hoffen, dass der junge Mann sich von nun an von Menos Schwester fernhält…

So schön sahen Menowin und seine Braut Senay an ihrem großen Tag aus: