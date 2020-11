Menowin Fröhlich: Darum freute Frau Senay sich über sein "DSDS"-Aus!

Menowin Fröhlich hat schon immer davon geträumt, groß als Sänger durchzustarten. Bei "Deutschland sucht den Superstar" ging dieser Traum allerdings nicht in Erfüllung. 2005 musste er seine Teilnahme an der Show wegen seiner Verhaftung abbrechen. Nur wenige Jahre später versuchte er sein Glück erneut, verlor im Finale allerdings gegen Mehrzad Marashi. In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" verrät Menowins Frau Senay nun, warum es eigentlich ein Segen war, dass er nicht als Sieger hervorgegangen ist...