Menowin Fröhlich: Ehe-Drama - Er hat Senay das Herz gebrochen

Menowin war am Ende

Menowin berichtet, dass er in der alten Wohnung seine schlimmste Phase hatte. So hat er nicht nur gekokst, sondern hatte auch Halluzinationen. Irgendwann fühlte er sich so bedroht, dass er mit einem riesigen Messer in der Hand auf die Straße ging. Eine Zeit, die auch Senay in Erinnerung geblieben ist. "Ein Jahr war es halt extrem", gesteht sie. Ihr Liebster habe plötzlich Menschen gesehen, die eigentlich gar nicht da waren. "Das war schon unheimlich!"

"Wenn ich jetzt hier so stehe, habe ich ein ganz komisches Gefühl und mir geht es richtig scheiße dabei", erklärt Menowin mit einem Blick auf seine alte Wohnung. "Ich habe hier Dinge erlebt, die meine Psyche total kaputt gemacht haben. (...) Dadurch, dass ich Drogen konsumiert habe, hat sich Senay immer mehr von mir entfernt. Sie konnte dann irgendwann mit dieser Situation auch gar nicht mehr umgehen. (...) Das hat mir das Gefühl gegeben, dass sie vielleicht gar nicht mehr mit mir zusammen sein will."

Und weiter: "Sobald ich gekokst habe, war sie komplett nervös. Man hat richtig gemerkt, wie diese Panik in ihr ausbricht." Er befürchtete sogar, dass sie bald einen neuen Mann kennenlernen könnte. "Ich kann jetzt diese Lücke in ihrem Herzen nicht mehr ausfüllen und sie merkt es von Tag zu Tag immer mehr", dachte er sich. Doch zum Glück konnte sich das Paar wieder zusammenraufen...