Menowin Fröhlich: "Schmeiß den Ring weg!" Der Ehe-Streit eskaliert

Heftiger Ehe-Zoff

Als Senay ihren Liebsten zur Rede stellt, platzt ihm der Kragen. Er wünscht sich mehr Unterstützung von ihr. Menowin befürchtet, dass er einen Drogenrückfall bekommen könnte. Doch dafür fühlt sich seine Ehefrau nicht verantwortlich.

"Warum hast du mich dann geheiratet? Dann schmeiß den Ring weg, wenn du nicht für mich verantwortlich bist, Senay", feuert der Sänger wütend. "Dann musst du nicht heiraten!"

Im Einzel-Interview sieht man Senay an, wie sehr sie die Situation bedrückt. "Es ändert sich ja nichts. (...) Was bringt es, wenn man einen Menschen so unendlich liebt, aber hat nur Sorgen und Kummer?", fragt sie mit ernster Miene. "Man muss Taten sehen und nicht immer nur reden. Wenn er das nicht macht, braucht er gar nicht mehr zurückzukommen..."