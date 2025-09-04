Menowin Fröhlich: Ex-Frau von neuer Freundin attackiert?

Im Frühjahr machten Menowin Fröhlich (38) und seine Ehefrau Senay (34) ihre Trennung öffentlich. Der Sänger, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar", verließ das gemeinsame Zuhause, in dem auch die fünf Kinder des Paares leben. Kurz darauf präsentierte er sich an der Seite einer neuen Frau – für Senay ein harter Schlag: "Ich fühle mich gedemütigt", erklärte sie im RTL-Interview.