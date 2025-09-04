Menowin Fröhlich: Ex-Frau von neuer Freundin attackiert?
Bei Menowin Fröhlich spitzt sich der Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Senay dramatisch zu: In einem Parkhaus soll es zu einer Attacke durch seine neue Freundin gekommen sein.
Mit Senay ist Menowin mittlerweile nicht mehr zusammen.
Im Frühjahr machten Menowin Fröhlich (38) und seine Ehefrau Senay (34) ihre Trennung öffentlich. Der Sänger, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar", verließ das gemeinsame Zuhause, in dem auch die fünf Kinder des Paares leben. Kurz darauf präsentierte er sich an der Seite einer neuen Frau – für Senay ein harter Schlag: "Ich fühle mich gedemütigt", erklärte sie im RTL-Interview.
Eklat im Parkhaus
Am 1. September trafen die drei im Parkhaus "Loop 5" in Weiterstadt bei Darmstadt aufeinander. Eigentlich wollte Senay dort nur ihren Sohn abholen. Doch die Begegnung eskalierte: Laut ihrer Darstellung soll Menowins neue Freundin handgreiflich geworden sein. "Ich habe auch Blessuren davongetragen", sagte Senay gegenüber RTL. Als Beweis zeigte sie ein Foto mit Kratzspuren an ihrem Hals.
Polizei bestätigt Ermittlungen
Der Vorfall blieb nicht ohne Konsequenzen. "Wir wurden am 1. September zu einer Auseinandersetzung ins Parkhaus ‘Loop 5’ gerufen. An einer Tankstelle in der Nähe haben wir eine der beteiligten Personen angetroffen und haben eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber RTL.
Zerrüttete Ehe, keine Zukunft
Für Senay war die Auseinandersetzung ein weiterer Tiefschlag in einer ohnehin zerrütteten Beziehung: "Das Ganze hat mich sehr mitgenommen." Ein Liebescomeback mit Menowin schließt sie inzwischen kategorisch aus: "Die Scheidungsgespräche laufen schon." Nach fast sechs Jahren Ehe scheint die Trennung endgültig.
Schweigen bei Menowin und seiner Neuen
Und was sagt Menowin selbst? Auf RTL-Anfrage wollten weder er noch seine neue Partnerin Stellung beziehen. Nach Informationen des Senders soll er allerdings versucht haben, die Situation im Parkhaus zu beruhigen. Doch ob ihm das gelang, ist unklar.