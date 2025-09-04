präsentiert von
Die Polizei ermittelt

Menowin Fröhlich: Ex-Frau von neuer Freundin attackiert?

Bei Menowin Fröhlich spitzt sich der Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Senay dramatisch zu: In einem Parkhaus soll es zu einer Attacke durch seine neue Freundin gekommen sein.

Menowin Fröhlich mit seiner Noch-Ehefrau Senay Ak. - Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Mit Senay ist Menowin mittlerweile nicht mehr zusammen.

© IMAGO / STAR-MEDIA

VonTjark Lorenzen
Redakteur
Uhr

Im Frühjahr machten Menowin Fröhlich (38) und seine Ehefrau Senay (34) ihre Trennung öffentlich. Der Sänger, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar", verließ das gemeinsame Zuhause, in dem auch die fünf Kinder des Paares leben. Kurz darauf präsentierte er sich an der Seite einer neuen Frau – für Senay ein harter Schlag: "Ich fühle mich gedemütigt", erklärte sie im RTL-Interview.

Eklat im Parkhaus

Am 1. September trafen die drei im Parkhaus "Loop 5" in Weiterstadt bei Darmstadt aufeinander. Eigentlich wollte Senay dort nur ihren Sohn abholen. Doch die Begegnung eskalierte: Laut ihrer Darstellung soll Menowins neue Freundin handgreiflich geworden sein. "Ich habe auch Blessuren davongetragen", sagte Senay gegenüber RTL. Als Beweis zeigte sie ein Foto mit Kratzspuren an ihrem Hals.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Der Vorfall blieb nicht ohne Konsequenzen. "Wir wurden am 1. September zu einer Auseinandersetzung ins Parkhaus ‘Loop 5’ gerufen. An einer Tankstelle in der Nähe haben wir eine der beteiligten Personen angetroffen und haben eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber RTL.

Zerrüttete Ehe, keine Zukunft

Für Senay war die Auseinandersetzung ein weiterer Tiefschlag in einer ohnehin zerrütteten Beziehung: "Das Ganze hat mich sehr mitgenommen." Ein Liebescomeback mit Menowin schließt sie inzwischen kategorisch aus: "Die Scheidungsgespräche laufen schon." Nach fast sechs Jahren Ehe scheint die Trennung endgültig.

Schweigen bei Menowin und seiner Neuen

Und was sagt Menowin selbst? Auf RTL-Anfrage wollten weder er noch seine neue Partnerin Stellung beziehen. Nach Informationen des Senders soll er allerdings versucht haben, die Situation im Parkhaus zu beruhigen. Doch ob ihm das gelang, ist unklar.

StarsDeutsche StarsMenowin FröhlichPromi-Paare
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group