Menowin Fröhlich: Nach Versöhnung mit Ex sucht er neue Partnerin

Nach dem Liebes-Comeback mit seiner Ex bittet Menowin Fröhlich auf Instagram um Bewerbungen für eine neue Partnerin – was steckt dahinter?

Menowin hebt die recht Augenbraue und schaut in die Kamera. - Foto: IMAGO / Future Image

Menowin Fröhlich nahm zuletzt bei "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" teil.

VonInTouch Redaktion
Menowin Fröhlich sorgt erneut für Gesprächsstoff. Zu Beginn der Woche ließ der ehemalige "Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Kandidat wissen, dass er und seine Ex-Freundin, mit der er kurz nach dem Ende der Beziehung zu Senay zusammengekommen war, wieder ein Paar sind. "Du machst meine Welt perfekt. Gott hat dich benutzt, um mich wieder zu ihm zu führen", kommentierte Fröhlich ein gemeinsames Foto von sich und seiner Partnerin.

Doch kaum wenige Tage später gibt es schon wieder Neuigkeiten: Über Instagram veröffentlicht Menowin einen Aufruf und sucht plötzlich eine neue Partnerin. Die Verwirrung unter den Followern ist entsprechend groß. Was steckt dahinter?

Keine neue Liebe – sondern Casting für ein TV-Format

Entwarnung: Hinter der Aktion verbirgt sich keine erneute Liebesgeschichte. Wie Menowin in seiner Story erklärt, sucht er lediglich eine Begleitung für ein Format, das 2026 starten soll. Interessierte können sich per E-Mail bei ihm melden. Gleichzeitig bittet er darum, nur ernst gemeinte Anfragen zu schicken. Offenbar gab es in der Vergangenheit bereits negative Erfahrungen mit Usern, die diese Möglichkeit nutzten, um privat Kontakt herzustellen.

Worum es in dem Format konkret gehen wird, verrät Menowin bislang nicht. Auch, welche Anforderungen er an seine Begleitung stellt, bleibt offen. Angesichts der Vielzahl an Reality-Shows, die derzeit produziert werden, gibt es reichlich Raum für Spekulationen. Denkbar wäre eine erneute Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" oder Formaten wie “Kampf der Realitystars" oder "Couple Challenge". Auch eine ganz neue Serie scheint möglich.

Gespräche laufen bereits

In einer weiteren Story berichtet Menowin, dass er sich bereits mit einigen Bewerber:innen austauscht. "Wir sind gerade in verschiedenen Gesprächen, die sehr gut sind", so der Musiker. Und abschließend: "Und ich glaube, dass das ein oder andere wird euch komplett aus den Socken hauen." Was genau er damit meint, bleibt abzuwarten...

