Menowin Fröhlich sorgt erneut für Gesprächsstoff. Zu Beginn der Woche ließ der ehemalige "Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Kandidat wissen, dass er und seine Ex-Freundin, mit der er kurz nach dem Ende der Beziehung zu Senay zusammengekommen war, wieder ein Paar sind. "Du machst meine Welt perfekt. Gott hat dich benutzt, um mich wieder zu ihm zu führen", kommentierte Fröhlich ein gemeinsames Foto von sich und seiner Partnerin.