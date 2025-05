Menowin Fröhlich: Jetzt kuschelt er mit dieser Frau

Nicht nur durch das Kuschelvideo machte Menowin kürzlich Schlagzeilen. In einem anderen Clip – der am 7. April geteilt wurde – zeigte er sich Hand in Hand mit einer neuen Frau und macht seine Enttäuschung über die gescheiterte Ehe mit Senay deutlich. Er bedankt sich bei Jesus mit den Worten: "Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst." Ein Seitenhieb, der offensichtlich in Richtung seiner Noch-Ehefrau zielt. "Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund. Hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist. Hast mir meine Intensität genommen", schrieb er und ließ seinem Frust freien Lauf. Besonders deutlich ist diese Botschaft: "Aber eines habe ich ja immer gesagt: Gott sieht alles und hört alles, was ich nicht sehe und höre."