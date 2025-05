Menowin Fröhlich: Nach Fremdgeh-Drama! Jetzt packt Senay aus

Das, was ihr Noch-Ehemann im Netz verbreitet, will Senay so nicht akzeptieren. Zur Erinnerung: Vor wenigen Tagen hatte Menowin auf seinem Instagram-Kanal gegen seine einstige große Liebe gefeuert. "Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund, hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen, hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist", polterte er. Doch davon will die 34-Jährige nichts wissen!