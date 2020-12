Menowin Fröhlich: Traumatische Kindheit! So sehr litt die Familie unter seinem Vater

Seinen Vater hat Menowin Fröhlich schon seit 16 Jahren nicht mehr gesehen. Wenn er an seine Kindheit zurückdenkt, kommen ihm oft nur schreckliche Bilder in den Sinn - von Gewalt, Drogen und Angst. In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" fährt der Sänger zusammen mit seiner Mutter Silvia zurück zu der Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Und dort kommt die traurige Wahrheit ans Licht...